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Devlet Başkanı itiraf etti: Marihuana kullandım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Zirvesi ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:39
Devlet Başkanı itiraf etti: Marihuana kullandım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uzun bölge zirvelerinde ayakta kalmak için marihuana kullandığı söylemesi tartışma yarattı.

Duterte, bir ödül töreninde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) geçen ay Singapur'da düzenlenen zirvesine değindi.

Gün boyu süren toplantılara katılmanın zahmetli bir iş olduğunu ifade eden 73 yaşındaki Duterte, zirvede uyanık kalmak için marihuana kullandığını dile getirdi.

Şaka yaptığını dile getirdi

Daha önce de birçok kez pervasızca ve düşünmeden konuştuğu bilinen Filipinler Devlet Başkanı, bu açıklamasının hemen ardından gazetecilere şaka yaptığını söyledi.

Filipinler'de Duterte yönetimi sırasında güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen şüpheli sayısı 5 bine dayanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:39
  1. Filipinler
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