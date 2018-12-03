Devlet başkanı iddiaları yalanladı: Ölmedim, gerçek benim

Ülkede, geçen yıl İngiltere'de 5 ay tedavi gören Buhari'nin aslında öldüğü ve yerine başka birinin geçtiği söylentileri yayıldı. Buhari'nin hastalığı açıklanmamış, ülkeye döndükten sonra Şubat ayında gerçekleşecek seçimlere hazırlandığı belirtilmişti.

Özellikle sosyal medyada Buhari'nin yerine kendisine benzeyen ve Sudanlı olan Jubril isimli birinin geçtiği iddia edildi.

Bu teoriyi desteklemek için herhangi bir kanıt sunulmazken, iddianın dillendirildiği videolar Facebook ve Youtube'da binlerce kez izlendi.

'Bu gerçek benim'

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) için Polonya'ya giden Buhari konu hakkında gelen soru üzerine iddiaları yalanladı. Buhari, "Sizi temin ederim; bu gerçek benim. Yakında 76. doğum günü kutlayacağım ve daha güçlü olacağım" dedi.

Söylentiyi yayanları cahil ve dinsiz olarak niteleyen Buhari, "Hastalığım sırasında birçok insan ölmemi istedi" şeklinde konuştu.

Ayrıca Başkanlık Sözcüsü Garba Shehu da Facebook'tan Buhari'nin hayatta olduğunu belirtti ve konferansta yaptığı açıklamayı paylaştı.

Buhari, 2015'de Nijerya devlet başkanı seçilmişti.