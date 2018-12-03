0553 313 94 23

Devlet başkanı iddiaları yalanladı: Ölmedim, gerçek benim

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, sosyal medyada yayılan 'öldüğü ve yerine kendisine benzeyen başka birinin geçtiği' söylentilerini yalanladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:11
Devlet başkanı iddiaları yalanladı: Ölmedim, gerçek benim

Ülkede, geçen yıl İngiltere'de 5 ay tedavi gören Buhari'nin aslında öldüğü ve yerine başka birinin geçtiği söylentileri yayıldı. Buhari'nin hastalığı açıklanmamış, ülkeye döndükten sonra Şubat ayında gerçekleşecek seçimlere hazırlandığı belirtilmişti.

Özellikle sosyal medyada Buhari'nin yerine kendisine benzeyen ve Sudanlı olan Jubril isimli birinin geçtiği iddia edildi.

Bu teoriyi desteklemek için herhangi bir kanıt sunulmazken, iddianın dillendirildiği videolar Facebook ve Youtube'da binlerce kez izlendi.

'Bu gerçek benim'

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) için Polonya'ya giden Buhari konu hakkında gelen soru üzerine iddiaları yalanladı. Buhari, "Sizi temin ederim; bu gerçek benim. Yakında 76. doğum günü kutlayacağım ve daha güçlü olacağım" dedi.

Söylentiyi yayanları cahil ve dinsiz olarak niteleyen Buhari, "Hastalığım sırasında birçok insan ölmemi istedi" şeklinde konuştu.

Ayrıca Başkanlık Sözcüsü Garba Shehu da Facebook'tan Buhari'nin hayatta olduğunu belirtti ve konferansta yaptığı açıklamayı paylaştı.

Buhari, 2015'de Nijerya devlet başkanı seçilmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:11
  1. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari
  2. nijerya

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 55 dk önce
    biz müslümanız ve iman edeceğiz ali imran 156 172 müminun 115 ile imanımızı tazeleyeceğiz ve bu halden dönmeden allaha kavuşacağız inşallah öyle değil onlar hakkında hükmedeceklere de hz ömeri hatılatmak isterim hz ömer ra fakirliğin hüküm sürdüğü anda hırsıza had cezasını yürürlükten kaldırmıştır erteleme suretiyle
  • şenay doğan şenay doğan 55 dk önce
    ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
  1. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
  2. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
  3. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
  4. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
  5. Karasu Çayı siyah akıyor! Vatandaşlar..
  6. Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt..
  7. Emniyet müdüründen yardımsever polise..
  8. KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı..
  9. Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
  10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  11. HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
  12. Öğretmenin katil zanlılarına..
  13. Beşiktaş'ta mutlu günler
  14. Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'a polis..
  15. Engelli dostları ödüllendirilecek
  16. TSK bombalıyor! 5 terörist öldürüldü
  17. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
  18. Bakan Selçuk'un Burkina Faso ziyareti
  19. İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o..
  20. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

Günün Karikatürü

2 Aralık 2018
CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı