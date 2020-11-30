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Dünya Devlet başkanı canlı yayında numarasını paylaştı! 'Beni gruplarınıza ekleyin'
Dünya

Devlet başkanı canlı yayında numarasını paylaştı! 'Beni gruplarınıza ekleyin'

﻿Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında telefon numarasını paylaşarak "Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:01:00 - 2020-11-30 12:02:31

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yayınladığı video mesajda " Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuela Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"Beni binlerce gruba dahil ettiler"

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadesiyle kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

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