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Devlet Bahçeli'ye nostaljik araba figürlü yüzük

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Konyalı yüzük ustası nostaljik araba figürü ve 9 ışığı sembolize eden yıldızların yer aldığı yüzük hediye etti.

28 Eylül 2018 Cuma 21:55
Devlet Bahçeli'ye nostaljik araba figürlü yüzük

Konya'da 35 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürüyle, ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük hediye etti. Küçükdemirel, "Devlet Bey yüzüğü çok beğendi. Bize çok değer verdi. Daha güzel tasarımlar yapıp Devlet Bey'in yanında olacağız" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daha öncede kullandığı bir çok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarladı. Tasarladığı yüzüğü MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'ye hediye eden Küçükdemirel, Bahçeli'nin yüzüğü çok beğendiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:55
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