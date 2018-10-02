Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluk merak konusu oldu

TBMM'nin dün yeni yasama dönemine başlaması ile birlikte bugün parti liderleri ilk grup toplantılarını yaptılar. MHP parti grubu da Devlet Bahçeli liderliğinde toplandı.

YANAĞINDAKİ İZİN SEBEBİ MERAK KONUSU OLDU

Bahçeli yeni döneme ilişkin mesajlarını aktarırken herkesin gözü yüzündeki izdeydi. Sol yanağında yer alan izin sebebi merak konusu oldu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Hafif bir pansuman olarak görülen yaraya ilişkin, parti sözcüleri bir açıklama yapmazken, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlama geleneğini sürdüren Bahçeli'nin bir açıklama yapması bekleniyor.