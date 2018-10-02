Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluk merak konusu oldu
Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli'nin sol yanağındaki morluğun sebebi merak konusu oldu.02 Ekim 2018 Salı 11:39
TBMM'nin dün yeni yasama dönemine başlaması ile birlikte bugün parti liderleri ilk grup toplantılarını yaptılar. MHP parti grubu da Devlet Bahçeli liderliğinde toplandı.
YANAĞINDAKİ İZİN SEBEBİ MERAK KONUSU OLDU
Bahçeli yeni döneme ilişkin mesajlarını aktarırken herkesin gözü yüzündeki izdeydi. Sol yanağında yer alan izin sebebi merak konusu oldu.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Hafif bir pansuman olarak görülen yaraya ilişkin, parti sözcüleri bir açıklama yapmazken, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlama geleneğini sürdüren Bahçeli'nin bir açıklama yapması bekleniyor.
YORUM YAZ