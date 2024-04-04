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Siyaset Devlet Bahçeli’nin tebrik ettiği o başkan mazbatasını aldı
Siyaset

Devlet Bahçeli’nin tebrik ettiği o başkan mazbatasını aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-04 17:31:00 -
Devlet Bahçeli’nin tebrik ettiği o başkan mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt ilçesinin MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut, mazbatasını aldı.

31 Mart günü yapılan yerel seçimler öncesi Söğütte MHP’li mevcut Belediye Başkanı İsmet Sever’in yeniden aday gösterilmesinin üzerinden bir kaç gün geçmesinin ardından Sever, sağlık sorunlarını bahane ederek adaylıktan çekilmişti. Ardından MHP’den Ferhat Durgut aday gösterilirken, 31 Mart günü yapılan seçimde en yakın rakibi Bağımsız Aday Ufuk Karaman’a 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.

MHP lideri Bahçeli önem veriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her fırsata "Bir yanım Ahlat ise diğer yanım Söğüt’tür. Bir yanım Domaniç ise diğer yanım Söğüt’tür. Aklımda hep Türkiye vardır. Aynı zamanda Söğüt gönlümün burcudur, vicdanımın hisarıdır" demesi üzerine Söğüt’ün önemi Bahçeli için seçimlerden önce belli olmuştu. 31 Mart günü yapılan yerel seçimler seçimi kazanan Ferhat Durgut, mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbata törenine MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Mazbata töreninin ardından Söğüt belediye Başkanlığına giderek görevine başlayan Başkan Durgut, “İlçe Seçim Kurulu Başkanımız, Hakime Hanım sayın Sedef Yıldırımcı’dan mazbatamızı teslim aldık. Rabbim Söğüt için, hemşerilerimiz için güzel işler yapmayı nasip etsin. Mazbata törenimizin ardından Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz devir teslim töreni ile görevimize başladık” dedi.

Öte yandan MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve Söğüt’ün MHP’li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut arayarak tebrik etti.

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