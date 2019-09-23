Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri çerçevesinde kontrollü anjiyo olduğu öğrenildi.23 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
Sezai Erhan yeniakit.com.tr - Sosyal medyada Bahçeli’nin sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi. Bahçeli'nin rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi.
Sağlık durumu gayet iyi
YeniAkit’in Devlet Bahçeli'nin yakın çevresinden aldığı bilgiye göre, MHP liderinin sabah saatlerinde bir rahatsızlık geçirdiği ve Başkent Üniversitesi hastanesine getirilerek burada kontrollü anjiyo olduğu, şuanda sağlık durumunun iyi olup istirahat halinde bulunduğu belirtildi.
Hastanenin 6.katında dinleniyor
Hastanenin D Blok 6. katında olan Bahçeli’nin gün içerisinde taburcu olup istirahate çekileceği öğrenildi.
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