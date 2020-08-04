  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni parti iddiaları ile gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:53:00 - 2020-08-04 15:05:15
Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, kulislerde konuşulan Muharrem İnce'nin kendi partisini kuracağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmasını CHP'yi rahatsız ettiğini söyledi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. CHP’de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP’nin milletimizin ruh köküne bu kadar yabancı olması bizim için şaşırtıcı değildir. Müze olması gereken, vitrin süsünden farksız olan aslında CHP’nin köhne siyasetidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı