Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, kulislerde konuşulan Muharrem İnce'nin kendi partisini kuracağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmasını CHP'yi rahatsız ettiğini söyledi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. CHP’de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP’nin milletimizin ruh köküne bu kadar yabancı olması bizim için şaşırtıcı değildir. Müze olması gereken, vitrin süsünden farksız olan aslında CHP’nin köhne siyasetidir.