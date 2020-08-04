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Siyaset

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e bomba çağrı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:16:00 -
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e bomba çağrı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya'yı ziyaretine ilişkin konuştu.

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e 'Evine dön' çağrısı yaparak, "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü’l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü’l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah’a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin. Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Meral Hanım'ın bu ittifaktan bir hayır gelmeyeceğini görüp derhal ve çok kısa zaman içinde evine dönmesi doğru olacaktır" dedi.

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