Devlet Bahçeli'den hükümete kritik çağrı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurdaki dalgalanmalara ilişkin konuşan Bahçeli, bu durumu fırsata çevirmek isteyenlere ise çok sert çıktı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;



''Yapamazlar dediler yaptık, devrilir gider dediler dirildik. İftiracı çevreleri mahkum ettik. Onlar atıp tutu. Biz milletimize güvendik. Anket şirketlerine kulaklarımızı tıkadık. Yüzde 2-3 oy alırlar diye dedikodu yayanları not ettik. Sonra şoktan şoka girdiler. Sizler kurulmuş tuzakları mücadelenizle yıktınız. Seçilen milletvekili arkadaşlar kadar seçilemeyen ama canla başla çalışan milletvekilli adaylarını tebrik ediyorum. MHP dünden bugüne başkalaşma akımına kapılmadı. Başkalarına özenmedi. Kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya tercih ettik. İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Cesaretimiz yanlışa yoranlar oldu. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündük.

Ya başaracağız ya başaracağız

Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.

Kırbaç kasırgasının teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir

Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, çölleşme, orman alanlarının yok edilmesi, doğal afetler, iklim değişiklikleri insanları meşgul eden temel meseleler arasındadır. Denizlerdeki petrol platformlarından sızan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlıların ölümüne neden olmaktadır. Uluslararası toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadır. Doğal afetlerdeki sıklık üzerinde kararlı şekilde düşünülmeli emek ve çaba harcanmalıdır. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen fırtınanın ülkemizin teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacaktır.

Kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir ahlak anlayışı vardır

Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa milli mensubiyeti idrak edemeyenlerdir. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerin nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlak deşifre edilmelidir.''

Ayrıntılar geliyor...