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Siyaset Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 10:49:00 - 2023-01-31 11:02:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz.

Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik.

Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz.

Türk gençliği bizden yanadır, Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır. Milliyetçi Hareket Partisine zincir vurmak, kement bağlamak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir.

Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde hem vallahi hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir."

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