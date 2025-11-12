Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan'da düşen C-130 Tipi kargo uçağıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli, TSK'ya ait C-130 Tipi askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli, "Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır." dedi.
