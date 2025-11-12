  • İSTANBUL
Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür
Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gürcistan'da düşen C-130 Tipi kargo uçağıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli, TSK'ya ait C-130 Tipi askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, "Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır." dedi.

Dahli olan varsa Türkiye orayı ateşe vermeli

Düşen uçağın hırsız Ekremin iddianamesi ile ilgisi varmı. Fatih atik denen gazeteci bir hafta önce tgrt de İmamoğlu iddianamesi salı günü açıklanacağını niye söyledi nerden biliyordu. Bunun gizli olması gerekmez miydi...

Niğdeli

BİR DEVLET ADAMINA YAKIŞIR AÇIKLAMA.BİZ REİS VE BAHÇELİYİ PARTİ PIRTI SEVDASI İLE DEĞİL ALLAH RIZASI İÇİN DESTEKLİYORUZ.(SOL ZİHNİYET MUHATABIM DEĞİLDİR)
