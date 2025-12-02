  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Efkan Ala Almanya'da! Türkiye Yüzyılı Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzurunu artıracak

Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza

Kılıçlı yemin kriziyle ihraç edilmişti! Mahkeme kararı iptal etti

Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekun bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz

Afganistan'da görev yapan İngiliz askerden alçak itiraf: Savaşacak yaştaki tüm erkekleri kasten vuruyorduk
Gündem Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso
Gündem

Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso

Milliyetçi Hareket Partisi LideriDevlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan tarafından söylendiği öne sürülen darbe yorumuna çok sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan tarafından söylendiği iddia edilen darbe yorumuna tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

 Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan tarafından söylendiği iddia edilen “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” yorumuna tepki gösterdi.

Bahçeli cevabında 'Demokrası sevdalısı ülkücü hareketten darbeci çıkmaz. İddialar fasa fisodur' ifadelerini kullandı.

 Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, “Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte
MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte

Siyaset

MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte

Akit Yazarı Ramazan Topdemir ile MHP lideri Bahçeli ne konuştu
Akit Yazarı Ramazan Topdemir ile MHP lideri Bahçeli ne konuştu

Gündem

Akit Yazarı Ramazan Topdemir ile MHP lideri Bahçeli ne konuştu

Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"

Gündem

Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23