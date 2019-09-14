Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki Terör soruşturması kapsamında yerine kayyım atanan HDP'li Ahmet Türk ile ilgili yaptığı açıklamayla toplumun tepkisini çeken Bülent Arınç'a MHP lideri Devlet Bahçeli "ne yapsa boş, ne söylese boşunadır" sözleriyle tepki gösterdi.

Bayburt Belediyesi ziyaretinde vatandaşlara hitap eden Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç'a sert tepki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın, İçişleri Bakanlığı tarafında yürütülen soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili sözlerine Bahçeli çok sert tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli, "İkide bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşunadır" ifadelerini kullandı.

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