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Gündem Devlet Bahçeli'den 'astronot' yerine 'Cacabey' önerisi! Peki Cacabey kimdir?
Gündem

Devlet Bahçeli'den 'astronot' yerine 'Cacabey' önerisi! Peki Cacabey kimdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya gidecek astronot için bu kelime yerine Türkçe olarak "Cacabey" önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 11:41:00 -
Devlet Bahçeli'den 'astronot' yerine 'Cacabey' önerisi! Peki Cacabey kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını açıkladı. Uzaya bir astronot gönderme hedefinin de olduğunu açıklayan Erdoğan, ABD'lilerin astronot, Rusların kozmonot isimleri yerine Türkçe bir isim bulunması gerektiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti.

Bahçeli'den "Cacabey" önerisi

Habertürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına ilk yanıt, MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. MHP lideri, "Cacabey" önerisinde bulundu.

Cacabey kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk astronotun ismi ne olsun sorusuna, MHP lideri Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. MHP lideri, "Cacabey" önerisinde bulunarak ilk Türk gökbilim medresesini kuran Caca Bey'i unutmadı.

Selçuklular döneminde Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğlu olarak dünyaya gelen Cacaoğlu Nureddin Cebrail (Cacabey) 1240 yılında Kırşehir’de doğdu. Henüz küçük yaşlardayken üstün yeteneklerinden dolayı devletin önde gelenlerinin dikkatini çeken Caca bey, Kırşehir'de devrin fakültesi olarak bilinen Caca Bey Medresesi'ni yaptırdı. Caca Bey ayrıca yönetim ve yazı dilinde Türkçe kullanarak, Türkçe'ye verdiği önemle de bilinmektedir. Kırşehir’e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir.

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Yorumlar

Tarafsız

Bence uzaya gidecek ilk Türk olma şerefi sayın Bahçeli'ye verilmeli.
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Putsavar

REİSBEY NASIL OLUR? YADA AKINCI
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