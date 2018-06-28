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Devlet Bahçeli, yardımcısını görevden aldı

MHP lideri Bahçeli, “Meclis’in kilit partisi biziz. Biz ne dersek, o olacak” diyen Genel Başkan Yardımcısı Aycan’ı görevden aldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:38
Devlet Bahçeli, yardımcısını görevden aldı

Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi için hassas davranan, MHP lideri Bahçeli’nin Aycan’ın açıklamalarını “ittifaka zarar veren açıklamalar” olarak değerlendirdiği öğrenildi. Cumhur İttifakı konusunda teşkilatını yeniden uyaran Bahçeli, ittifakın 5 yıl daha süreceğine dikkat çekerek partililerden bu konuda daha hassas olmasını istedi. Sefer Aycan, seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapmıştı. Meclis’e giren 49 vekilin MHP’yi kilit konumuna getirdiğini söyleyen Aycan şunları kaydetmişti: Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. MHP’nin Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır, hem de Adalet ve Kalkınma Partisini kurtarmıştır. Hem Meclis’i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:38
  1. sefer aycan
  2. mhp
  3. bahçeli

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