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Siyaset Devlet Bahçeli ve Oğuzhan Asiltürk düşman çatlattı
Siyaset

Devlet Bahçeli ve Oğuzhan Asiltürk düşman çatlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte KKTC'ye giden MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk uçaktan kol kola indi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 21:25:00 - 2021-07-19 21:31:45
Devlet Bahçeli ve Oğuzhan Asiltürk düşman çatlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kıbrıs'a giden heyette, Temel Karamollaoğlu'na karşı Saadet Partisi'nde kongre süreci başlatan Oğuzhan Asiltürk de yer aldı. Bahçeli ve Asiltürk'ün uçaktan kol kola indiği görüntü dikkat çekti.

Oğuzhan Asiltürk KKTC ziyaretinde yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyette 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında CHP-MSP koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Bahçeli ve Asiltürk kol kola indi

Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi.

Bakanlar, Bahçeli ve Asiltürk de aynı uçakta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bulunduğu heyette 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, KKTC'ye gitti.

Şentop'un uçağında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk'ün bekleme salonunda fotoğrafı paylaşıldı:

 

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