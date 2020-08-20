Devlet Bahçeli son noktayı koydu! ‘Bunu yaparlarsa bedelini en ağır şekilde öderler’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan adayı Joe Biden’a sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, ‘Biden’in ilaveten 3 Kasım 2020’de yapılacak ABD Başkanlık Seçimi’ne Türk düşmanlarının desteğini alabilmek için Türkiye’ye meydan okuması aynısıyla ters dönecek, emperyalizmin tetikçisi olan bu kovboyun Allah’ın izniyle mağlubiyetine kapı açacaktır’ dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz mücadelesine değinen Bahçeli, ‘Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesi uluslararası hukuka uygundur ve küresel hesapları alt üst etmiş, taşları yerinden oynatmıştır’ ifadelerini kullandı.

‘Bedelini ağır şekilde öderler’

Akdeniz ve Ege’deki provokasyonlara dikkat çeken Devlet Bahçeli, Türk araştırma gemisi ve donanmalarının karşısına çıkmaya cüret edenin bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini vurguladı.

Fransa ve Yunanistan’ın tavrına değinen Devlet Bahçeli, ‘Yunanistan’ın etrafımızda provokasyona yeltenmesi, kıta sahanlığı anlaşmazlığıyla deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarması nafile bir gayrettir. Fransa’nın Akdeniz’e iki savaş uçağıyla bir firkateyn sevk etmesi vaki krizin tırmanmasından başka bir anlama gelmeyecektir’ dedi.