Devlet Bahçeli: Sinsi fırsatçılar belirlenmeli

TBMM’de grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, dolardaki artışı bahane edip fiyatları katlayan fırsatçıları hedef aldı.

Haksız kazanç edinenleri “millî mensubiyeti özümsememiş utanmazlar” olarak niteleyen MHP lideri, “Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır? Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükûmet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın düzenlediği Almanya ziyaretinin de son derece faydalı olduğunun altını çizen Bahçeli “Ne var ki, Almanya Başbakanı Merkel, FETÖ ile ilgili nasıl bir delil istiyor? Hainin delili mi olur? Bildiğimiz kadarıyla Merkel denize düşmemiştir, o hâlde yılana sarılmasına gerek yoktur. Himmet vermemiş, hizmet diye hıyanete tamam dememiştir. Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değildir. Eğer yürekleri yetiyorsa desinler ki, FETÖ’yü seviyoruz, FETÖ’nün arkasındayız. Kaldı ki daha tutarlı, daha dürüst olurlar” ifadelerini kullandı.