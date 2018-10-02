Devlet Bahçeli: Mutlaka deşifre edilmeli

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

''Yapamazlar dediler yaptık, devrilir gider dediler dirildik. İftiracı çevreleri mahkum ettik. Onlar atıp tutu. Biz milletimize güvendik. Anket şirketlerine kulaklarımızı tıkadık. Yüzde 2-3 oy alırlar diye dedikodu yayanları not ettik. Sonra şoktan şoka girdiler. Sizler kurulmuş tuzakları mücadelenizle yıktınız. Seçilen milletvekili arkadaşlar kadar seçilemeyen ama canla başla çalışan milletvekilli adaylarını tebrik ediyorum. MHP dünden bugüne başkalaşma akımına kapılmadı. Başkalarına özenmedi. Kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya tercih ettik. İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Cesaretimiz yanlışa yoranlar oldu. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündük.

Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız.

Küresel ısınma buzulların erimesi çevre kirliliği çölleşme orman alanlarının yok edilmesi doğal afetler iklim değişiklikleri insanları meşgul eden temel meseleler arasındadır. Denizlerdeki petrol platformlarında sızan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlıların ölümüne neden olmaktadır. Uluslararası toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadır. Doğal afetlerdeki sıklık üzerinde kararlı şekilde düşünülmeli emek ve çaba harcanmalıdır. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen fırtınanın ülkemizin teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacaktır.

Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa milli mensubiyeti idrak edemeyenlerdir. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerde nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlaka deşifre edilmelidir.

Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Yapılan zamlar ne olacak, geri alınacak mıdır? Hükümet sinsi fırsatçıları belirlemelidir.

Dünyada sefalet korkunç boyutlara tırmanırken sefada bir o kadar yaygınlaştırmaktadır. Böyle bir dünya tablosunun sürdürülmesi imkansızdır. 260 milyon insan sosyal siyasal açmazlardan dolayı yollara düşmüş, göçmüştür. Zulüm egemenlik kurarken zalimler sözü geçer hale gelmiştir. İnsani değerler yerlerde sürünmektedir. İnsan hakları ihlalleri demokrasiye vurulan prangalar, katliamlar, sosyal krizler devletler arası şiddetli rekabet masumlara hayatı zindan etmektedir. Geçen hafta ABD’de gerçekleşen BM toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Türkiye’nin dışında hiçbir ülkenin samimiyetle mücadele ettiği söylenemez. Oluk oluk akan kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmıştır. Bize öğretecekleri işaret edecekleri hiçbir şey yoktur. BM’nin ana yapısı ve karar alma şekli değişmedikten sonra huzur ve istikrar arayışları asla gerçekleşmez.''