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Devlet Bahçeli korkusunu yendi

En son 2015'te uçağa binen MHP lideri Devlet Bahçeli, uçak korkusunu yendi, Malazgirt zaferi kutlamalarına gitmek için havayolunu tercih etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:59
Devlet Bahçeli korkusunu yendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a gitti.

Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

En son 4 yıl önce binmişti

MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:59
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Malazgirt Zaferi
  3. Ankara Esenboğa Havaalanı
  4. Muş Sultan Alparslan Havalimanı

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