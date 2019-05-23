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Devlet Bahçeli, Komünist Başkan'ı topa tuttu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Tunceli" yerine "Dersim" yazılmasıyla ilgili alınan karara ilişkin "Yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır" dedi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
Devlet Bahçeli, Komünist Başkan'ı topa tuttu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Tunceli Belediyesinde "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" kullanılması kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yok hükmündedir" ifadesini kullandı.

Tunceli Belediye Meclisi, belediye girişindeki Tunceli isminin yazılı olduğu tabelanın 'Dersim' diye değiştirilmesi kararı almıştı. Karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan Tunceli ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı karar tepki gösterdi. Bahçeli konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gereği mutlaka yapılmalıdır"

"Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır. Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan "Tunceli" ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır."

"Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemeli"

"Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır. Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır. Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir."

Ne olmuştu?

Tunceli Belediyesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü gerçekleştirdiği toplantılarda, belediye hizmet binasında bulunan tabelada yazılan Tunceli ibaresinin değiştirilerek Dersim yazılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi."

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
  1. MHP Lideri Devlet Bahçeli
  2. Tunceli Belediyesi
  3. Dersim
  4. Tunceli Belediye Meclisi
  5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  6. Türkiye Cumhuriyeti
  7. Türk milleti
  8. Zazaca
  9. Kürtçe

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