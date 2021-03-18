Devlet Bahçeli kaç oyla genel başkan seçildi?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kongre heyecanını yaşadı. MHP’nin 13. Olağan Kurultayı "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla yapıldı. MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi.

Bahçeli kaç oyla MHP Genel Başkanı oldu?

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı. İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemi tamamlandı. Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi.

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in vefatının ardından 1997’deki olağanüstü kurultay ile genel başkanlık koltuğuna oturan Devlet Bahçeli kurultayada büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Devlet Bahçeli kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'nin soylu ailelerinden Türkmen ailesinden Fettahoğulları'nın bir mensubudur. Parti ve ocaklar içinde ''Devlet Hoca, Devlet Bey, Türkmen Beyi'' diye hitap edilen Devlet Bahçeli, siyaset adamlığının yanında akademisyenlik kimliğine de sahiptir.

1997 senesinde MHP'nin kurucusu ve Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının ardından yapılan kurultayda MHP Liderliğine seçilmiş olan Dr.Devlet Bahçeli, ilk girdiği seçimlerde yüzde 18'e yakın bir oy almış ve seçimleri Bülent Ecevit'in liderliğini yaptığı DSP'nin ardından ikinci sırada tamamlamıştır.

MHP ve Bahçeli için bu başarı bir ilkti ve MHP deyim yerindeyse oy patlaması yaşamıştı. Bu başarının ardından gözler MHP'nin yeni lideri Devlet Bahçeliye çevrilmişti. Çünkü siyaset sahnesinde ilk kez lider olarak girdiği bir seçimde bu başarıyı alması Türk siyasetine yeni bir soluk sağlamış ve Ülkücü camiaya bir heyecan getirmişti.

Bu girişin ardından işte detaylarıyla Devlet Bahçeli kimdir sorusunun tam yanıtı:

Devlet Bahçeli 1948 yılında Osmaniye'nin Bahçe ilçesindedoğdu. Fettahoğulları olarak bilinen geniş ve köklü bir aileye üye olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ailenin 4 çocuğundan biriydi. Dr. Devlet Bahçeli'nin babasının ilk evliğinden olan 2 üvey kardeşi vardır. Dr. Devlet Bahçeli, ilk öğrenimini memleketi Osmaniye'de 7 Ocak ilkokulunda üstün dereceyle tamamladı.

Varlıklı bir aileye mensup olan Dr. Devlet Bahçeli, üniversiteye kadar eğitim hayatını özel okullarda sürdürdü. Devlet Bahçeli ortaokulu yatılı olarak Adana Özel Çukurova Koleji'nde kendisinden üç yaş büyük ağabeyi Servet Bahçeli'yle birlikte okudu. Lise eğitimi için İstanbul'a akrabalarının yanına giden Devlet Bahçeli, Emirgan Akgün Koleji’ne yazıldı. Bahçeli lise ikinci sınıfta Etiler'deki Özel Ata Koleji’ne geçti ve lise diplomasını da yine bu okuldan aldı.

ÜNİVERSİTE YILLARI

Dr. Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni yeni adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazandı ve dış ticaret okumaya başladı. Bahçeli, Gazi Üniversitesi öğrenciliği yıllarında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin genel başkanı Alparslan Türkeş'in seminerlerine gitmeye başladı.

Devlet Bahçeli daha sonra akademi'de Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1970-71 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Bahçeli, bir yandan aktif olarak siyasi faaliyetleri yürütürken, diğer yandan da akademik çalışmalarını devam ettirdi. 1971'de mezun oldu ve aynı yıl Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev aldı. Dr. Devlet Bahçeli, öğrencilerle yakından ilgilenen bir akademisyendi.

Aynı zamanda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneğinin (ÜMİD-BİR) kurucularından ve genel başkanlarındandır. Ayrıca kısaca ÜNAY denilen, Üniversite Akademi ve Yüksekokulları asistanlığını kurdu ve başkanlığını yaptı.

Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat doktorası yaptı ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Dr. Devlet Bahçeli yine bu süre içerisinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilendi ve bu alanlarda çalışmalar yaptı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SİYASİ HAYATI

Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa eden Dr. Devlet Bahçeli, 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP (Milliyetçi Çalışma Partisi) Büyük Kurultayında parti yönetimine seçildi ve Genel Sekreterlik görevine getirildi.

MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi uzun yıllar süren Devlet Bahçeli, çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulundu ve 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan MHP 5. Olağanüstü Kongre sonrasında Genel Başkanlık görevini üstlendi. 1999'da yapılan genel seçimlerde MHP'nin ikinci parti çıkması üzerine DSP ve ANAP ile koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Devlet Bahçeli, 2002 genel seçimlerinde partisi baraj altında kalınca milletvekili seçilemedi. 2007 Türkiye genel seçimleri'ne Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak katıldı. Partisinin barajı geçmesiyle birlikte yeniden milletvekili olarak meclise girdi. 24. Dönem Osmaniye Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girmiştir. Ablasıyla birlikte yaşayan Dr. Devlet Bahçeli bekardır ve hiç evlenmemiştir.