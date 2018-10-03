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Devlet Bahçeli: İstanbul dışında her seçim çevresinde aday çıkaracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 27. Dönem ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçime ilişkin açıklamada bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:29
Devlet Bahçeli: İstanbul dışında her seçim çevresinde aday çıkaracağız

YENİ AKİT/TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 27. Dönem ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Acılar paylaşıldıkça azalır. Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, kârına kâr katan, haksız kazanç ve servet edinen kim varsa ne paylaşmayı, ne bölüşmeyi, ne de milli mensubiyeti idrak ve özümsememiş utanmazlardır” ifadelerini kullandı.

Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de durumunun aynı olduğunu belirten Bahçeli, “Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır? Maneviyatımızın neresinde fırsat düşkünlüğüne cevaz bulunacaktır? Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır? Ekonomik çilelere, fahiş zamlara, anormal fiyat artışlarına her durumda haline şükreden dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır?” sorularını yöneltti.

“Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız”

Parti olarak belediye başkanlarını “merkez yoklamasıyla” belirleyeceklerini anlatan Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkararak Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah’ın izniyle en iyi sonucu alacağız” dedi. Bahçeli, “Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz. Eğer sabrımızı taşırırlarsa, bize tepeden bakıp asap bozucu imalarına, edep dışı ifadelerine devam ederlerse unutmasınlar ki, biz de gafile söylenecek ne söz biter, ne de tepki diner” değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:29
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. stokçuluk
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. Cumhur İttifakı
  5. Mahalli İdareler Seçimleri

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