  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Devlet arazileri aile çiftçilerine ücretsiz tahsis ediliyor
Ekonomi

Devlet arazileri aile çiftçilerine ücretsiz tahsis ediliyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç; üretim hacminin geliştirilmesi, aracı kaynağının etkin kullanılması için bakliyat, yağlı tohum ile yem bitkileri gibi stratejik ekimler için devlet arazilerini aile çiftçilerine ücretsiz tahsis etmeye başladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:14:00 -
Devlet arazileri aile çiftçilerine ücretsiz tahsis ediliyor

Akit  Ekonomi

Online olarak gerçekleşen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, pandeminin tüm dünyaya gıda arzının önemini bir kez daha gösterdiğini; gıda konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşların iş modellerini gözden geçirdiğini söyledi.

Açlıkla mücadeleye hız verilecek

Günümüz dünyasında 690 milyon insanın açlık çektiğini; 2 milyar insanın da yeterli gıdaya erişemediğini aktaran Tunç, “Tahminlere göre salgının da etkisiyle açlık çeken insan sayısının daha da artması bekleniyor. Ancak biz ülke olarak insani sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Küresel açlıkla mücadeleye elimizden geldiği ölçüde katkı sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. “Bilim insanlarının çalışmaları bize artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için üretimi 2050 yılına kadar yüzde 60 oranında artırmak gerektiğini gösteriyor” diyen Tunç, “Bu gereklilik doğal kaynaklarımızın üzerindeki baskının daha da artmasına sebep olacaktır. Sonuç olarak inovasyona daha fazla yatırım yapılması kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle üretim ve verimliliğin arttırılması ihtiyacı öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ovalar koruma altında

Pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalara değinen Tunç, şu bilgileri verdi: “Salgın sürecinde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak bakımından ülke olarak oldukça başarılı bir koordinasyon örneği sergiledik. Hem üretim hacminin geliştirilmesi hem de aracı kaynağının etkin kullanılması amacıyla tahıllar, bakliyat, yağlı tohum ve yem bitkileri gibi stratejik ekimler için devlet arazilerini aile çiftçilerine ücretsiz olarak tahsis etmeye başladık. Gelinen aşamada tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine, verimsizleşmesine tahammülümüz yok. İşte bu anlayışla üretim potansiyeli yüksek ovaları koruma altına alıyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!
Siyaset

İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ'cü sözleri..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay