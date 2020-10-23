Devlet arazileri aile çiftçilerine ücretsiz tahsis ediliyor

Akit Ekonomi

Online olarak gerçekleşen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, pandeminin tüm dünyaya gıda arzının önemini bir kez daha gösterdiğini; gıda konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşların iş modellerini gözden geçirdiğini söyledi.

Açlıkla mücadeleye hız verilecek

Günümüz dünyasında 690 milyon insanın açlık çektiğini; 2 milyar insanın da yeterli gıdaya erişemediğini aktaran Tunç, “Tahminlere göre salgının da etkisiyle açlık çeken insan sayısının daha da artması bekleniyor. Ancak biz ülke olarak insani sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Küresel açlıkla mücadeleye elimizden geldiği ölçüde katkı sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. “Bilim insanlarının çalışmaları bize artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için üretimi 2050 yılına kadar yüzde 60 oranında artırmak gerektiğini gösteriyor” diyen Tunç, “Bu gereklilik doğal kaynaklarımızın üzerindeki baskının daha da artmasına sebep olacaktır. Sonuç olarak inovasyona daha fazla yatırım yapılması kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle üretim ve verimliliğin arttırılması ihtiyacı öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ovalar koruma altında

Pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalara değinen Tunç, şu bilgileri verdi: “Salgın sürecinde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak bakımından ülke olarak oldukça başarılı bir koordinasyon örneği sergiledik. Hem üretim hacminin geliştirilmesi hem de aracı kaynağının etkin kullanılması amacıyla tahıllar, bakliyat, yağlı tohum ve yem bitkileri gibi stratejik ekimler için devlet arazilerini aile çiftçilerine ücretsiz olarak tahsis etmeye başladık. Gelinen aşamada tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine, verimsizleşmesine tahammülümüz yok. İşte bu anlayışla üretim potansiyeli yüksek ovaları koruma altına alıyoruz.”