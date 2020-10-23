Devler ne yapıyorsa TOGG da onu yapıyor

Örneğin; Almanya’nın ünlü otomobil markalarından Volvo’nun S-40 serisinin tam 38 parçası farklı ülkelerin patentini taşıyor. Söz konusu aracın navigasyon, elektrik pedal sistemi, turbo şarj, turbo dizel, kilit kabloları ve otomatik vites gibi birçok kritik aksamı farklı ülkelerden tedarik ediliyor. S-40’ın parçaları ABD, Fransa, Slovakya, Japonya, Kanada, Arjantin’in de dahil olduğu onlarca ülkede üretiliyor ve daha sonra araca monte ediliyor. Küresel otomobil pazarında Türkiye de birçok ünlü araç markasının aksanlarını üretiyor. Mercedes–Benz, Volvo, Renault, Peugeot, Ford, Chrysler, Aston Martin ve Porsche gibi araçların teknik tedarikçileri arasında ülkemiz yer alıyor. Yine Mercedes otobüslerinin kontrplakları da ülkemizde üretiliyor.

Kritik parçalar ülkemizden

Audi, BMW, Dacia, Fiat, Opel, Honda, Renault gibi araçların motor taşıyıcısı, silindir kapağı, dişli ve jantları ülkemizde tarafından yapılıyor. Opel, Renault ve General Motors gibi araçların egzoz sistemleri ve şasi parçaları ülkemizden gitti. Yine bir çok üst sınıf ve orta segment otomobillerin cam, fren donanımı, pres parça, araç camları, punta kaynak, somun, rondela, sızdırmazlık fitilleri, oto elektrik aksamları ile semgam ve silindir gömleği ülkemizden alınıyor. Ülkelerinde ise kimse bunları gayrı milli demiyor!