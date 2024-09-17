Devler Ligi’nde sahne açılıyor! İşte günün maçları

Şampiyonlar Ligi’nde perde bugün oynanacak maçlarla açılıyor. Yeni formatla oynanacak maçlarda bugün sahneye Real Madrid’in yanı sıra Juventus, Milan, Liverpool ve Bayern Münih çıkacak.

Yeni formatın takımların sahadaki performansını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları ve yayınlayacak kanal:

19.45 Young Boys - Aston Villa: tabii, TRT 1

19.45 Juventus - PSV Eindhoven: tabii

22.00 Real - Stutgart: tabii

22.00 Milan - Liverpool: tabii spor 1

22.00 Sporting - Lille: tabii spor 2

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb: tabii, TRT 1

ŞAMPİYONLAR LİGİNİN YENİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatta 36 takım mücadele edecek. Takımlar, kendi evinde ve deplasmanda toplamda 8 maç oynayacak. Oynanan maçlar sonucunda en çok puan toplayan 8 takım direkt olarak bir üst tura yükselecek. 9. sıradan 24. sıraya kadar olan takımlar ise turu geçmek için play off oynayacak. 25. sıradan 36. sıraya kadar olan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Yeni formatta Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne geçiş olmayacak, elenen takım Avrupa macerasına tamamen veda edecek.