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Spor Devler Ligi'nde mücadele edecek 36 takım belli oldu
Spor

Devler Ligi'nde mücadele edecek 36 takım belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 02:15:00 -
Devler Ligi'nde mücadele edecek 36 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün oynanan 4 maçla gruplara yükselen 36 takım belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Organizasyonda 2024-2025 sezonunun kura çekimi yarın yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün yapılan maçlar sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde etti. Bu gece oynanan maçlarda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.

Avrupa’nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

“İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon

Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Graz

İskoçya: Celtic

Belçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava”

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