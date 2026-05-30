Devler liginde erken final! Paris ve Londra'nın milyarlık orduları sahada

Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin nefesini kesecek dev mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Avrupa futbolunun iki dev kulübü PSG ve Arsenal, sahadan zaferle ayrılarak gövde gösterisi yapmak için en güçlü kozlarını sahaya sürüyor.

Ev sahibi Paris Saint-Germain, kalesini Safonov'a emanet ederken Hakimi, Marquinhos ve Mendes gibi yıldızların arkasında hücum hattında Dembele ve yeni transferleriyle gol arayacak.

Konuk ekip Arsenal ise Raya'nın koruduğu kalede Saliba ve Gabriel duvarına güvenirken, orta sahada şef Ødegaard ve kanatta Saka liderliğinde deplasmanda devirip İngiltere'ye avantajla dönmenin hesaplarını yapıyor. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı bu dev kapışma, taktik savaşına sahne olacak.

PSG-ARSENAL MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev finalde Paris Saint Germain ile Arsenal 30 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

PSG ile Arsenal arasındaki final Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi finalini Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Siedel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Arsenal finali TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

