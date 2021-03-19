  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Devler liginde çeyrek finale kalan takımlar
Spor

Devler liginde çeyrek finale kalan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda bu gece nefes kesen maçlar oynandı. İşte alınan sonuçlar ve çeyrek finale çıkan takımlar.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 03:17:00 -
Devler liginde çeyrek finale kalan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Hırvatistan ekibi 2-0'ın rövanşında Tottenham'ı 3-0 mağlup ederek gecenin sürprizine imza atarken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, İngiliz devi Manchester United evinde 1-0 mağlup oldu ve kupanın dışında kaldı.

İşte alınan sonuçlar ve çeyrek finale yükselen takımlar:

Shakhtar 1-2 Roma (1-5)
Arsenal 0-1 Olympiakos (3-2)
Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham (3-2)
Molde 2-1 Granada (2-3)
Young Boys 0-2 Ajax (0-5)
Villarreal 2-0 Dynamo Kiev (4-0)
Milan 0-1 Man United (1-2)
Rangers 0-2 Slavia Prag (1-3)

(Parantez içinde toplam skor.)

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar:

Manchester United
Dinamo Zagreb
Slavia Prag
Villarreal
Granada
Arsenal
Ajax
Roma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'den tepki çeken HDP açıklaması
Gündem

Abdullah Gül'den tepki çeken HDP açıklaması

Terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ..
Biden çağrı yaptı! Avrupa Birliği Türkiye kararını ilan etti
Dünya

Biden çağrı yaptı! Avrupa Birliği Türkiye kararını ilan etti

Avrupa Birliği, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını askıya aldı. AB'nin aldığı ka..
CHP'li İBB bakın bu sefer nereyi hedef aldı! Ruhsatı iptal ettiler, elektrik ve doğal gazı kestiler
Gündem

CHP'li İBB bakın bu sefer nereyi hedef aldı! Ruhsatı iptal ettiler, elektrik ve doğal gazı kestiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) imza attığı zorbalıklar bitmiyor. İBB'nin Başakşehir'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kira..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay