Devler liginde çeyrek finale kalan takımlar
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda bu gece nefes kesen maçlar oynandı. İşte alınan sonuçlar ve çeyrek finale çıkan takımlar.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Hırvatistan ekibi 2-0'ın rövanşında Tottenham'ı 3-0 mağlup ederek gecenin sürprizine imza atarken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, İngiliz devi Manchester United evinde 1-0 mağlup oldu ve kupanın dışında kaldı.
İşte alınan sonuçlar ve çeyrek finale yükselen takımlar:
Shakhtar 1-2 Roma (1-5)
Arsenal 0-1 Olympiakos (3-2)
Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham (3-2)
Molde 2-1 Granada (2-3)
Young Boys 0-2 Ajax (0-5)
Villarreal 2-0 Dynamo Kiev (4-0)
Milan 0-1 Man United (1-2)
Rangers 0-2 Slavia Prag (1-3)
(Parantez içinde toplam skor.)
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar:
Manchester United
Dinamo Zagreb
Slavia Prag
Villarreal
Granada
Arsenal
Ajax
Roma