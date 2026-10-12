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Spor Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray içeride, Fenerbahçe deplasmanda olacak
Spor

Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray içeride, Fenerbahçe deplasmanda olacak

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Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray içeride, Fenerbahçe deplasmanda olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

14 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

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