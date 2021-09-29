'Devler Ligi'nde 2. hafta 2 maçla başladı
Ajax, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, Shakhtar Donetsk ile Inter golsüz berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasına, iki maçla başlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan Ajax-Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk-Inter maçları sona erdi.
C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımı, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller'ın golleriyle 2-0 kazandı.
Öte yandan, Ajax'ın Fildişi Sahilli santrforu Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk iki maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.
Shakhtar Donetsk ile Inter golsüz berabere kaldı
D Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Kiev Olimpiyat Stadı'nda İtalya'nın Inter takımını ağırladı.
İki takım, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla Shakhtar Donetsk ile Inter, grubunda ilk puanlarına ulaştı.