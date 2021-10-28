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Gündem DEVA’nın “deva”sız vekili yine atıp tutuyor
Gündem

DEVA’nın “deva”sız vekili yine atıp tutuyor

Geçmişte, İstanbul Sözleşmesi’nde eşcinselliğin ima bile edilmediğini ileri sürerek güvenilirliği konusunda yeterli ipucunu veren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, bu defa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırıyla ilgili spekülatif açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 18:20:00 -
DEVA’nın “deva”sız vekili yine atıp tutuyor

 yeniakit.com.tr 

Önce AK Parti MKYK üyeliğinden, sonra da AK Parti'den istifa ederek dümeni DEVA Partisi'ne kıran İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski partisine olan kinini boca etmeyi sürdürüyor…

Geçmişte, İstanbul Sözleşmesi’nde eşcinselliğin ima bile edilmediğini ileri sürerek güvenilirliği konusunda yeterli ipucunu veren Mustafa Yeneroğlu, yine spekülasyon kokan bir iddiayı ortaya attı.

CHP’nin yayın organı Halk TV’de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırıyla ilgili atıp tutan “deva”sız Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı’na yönelik saldırı sonrası birkaç bakanın “geçmiş olsun” paylaşımı yaptığını, ancak daha sonrasında söz konusu bakanlara Beştepe’den “Kesinlikle geçmiş olsun denilmeyecek” talimatı verildiğini savundu.

Yeneroğlu bir öyle bir böyle

Önceki gün TBMM’de kabul edilen Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini uzatan tezkere için ilk olarak “evet” diyeceğini duyuran, fakat daha sonrasında “çekimser” oy kullanarak nasıl bir siyasi ahlaka sahip olduğunu gözler önüne seren Yeneroğlu’nun son çıkışını “hezeyan” olarak nitelendiren siyasi analistler, “Yeneroğlu bir tür zihnî bunalım yaşıyor. Bir gün ‘ak’ dediğine ertesi gün ‘kara’ diyor. AK Parti’deyken her fetih yıldönümünde ‘Şanlı Fetih’ tweetleri atan, AK Parti’den ayrıldıktan sonra ise Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasını bile ‘İktidar ‘Ayasofya’yı açacağız’ yalanlarıyla insanları uyutuyor’ sözleriyle eleştirip siyasi malzeme yapan bu kafa, Ayasofya açılınca, bu defa da ‘Toplumumuzun ihtiyacı olan şey ‘zafer kazanma hissi’yle oyalandırılmak değil’ diyen kafadır. Dolayısıyla zihnen dansözleşmiş bu kafanın hiçbir sözüne itibar edilmez” değerlendirmesinde bulundu.

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