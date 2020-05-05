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Eğitim

Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı yok mu? Devamsızlık kaç gün olursa sınıfta kalınır?

Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı yok mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim görmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona tedbirleri kısmı olarak kaldırılacağını açıkladı. Korona tedbirleri kapsamında okullar 1 Haziran’da açılacak, LGS sınavı 15 Haziran’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sınıfta kalmaya ilişkin yaptığı açıklama sonrası devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalmak için devamsızlık kaç gün? Devamsızlık kaç gün olursa sınıfta kalınır? gibi sorular da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:49:00 - 2020-05-05 12:50:25
Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı yok mu? Devamsızlık kaç gün olursa sınıfta kalınır?

Devamsızlıktan kalanlar sınıf geçemeyecek mi? Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ilgili çok önemli açıklamalar yaprak, LGS 20 Haziran'da olacağını söyledi. Bakan Selçuk sınıfta kalmaya ilişkin de yaptığı açıklamada devamsızlıktan sınıfta kalma var mı yok mu? Sorusuna da cevap verdi. Peki devamsızlıktan kalanlar sınıf kalacak mı?

Devamsızlık sınıfta kalma, devamsızlıktan okulda kalma, devamsızlıktan kalma ortaokul son durum nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve okulların yeniden açılmasıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. 20 Haziran'da yapılacak olan LGS'de bi yıl ilk kez uygulanacak kuralları tek tek açıklayan Bakan Ziya Selçuk, okulların yeniden açılacağı tarihi de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri okullar sınavı 15 Haziran'da yapılacak.

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

Sınıf geçmede tek şartın olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek." dedi. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu yıl da hiçbir şartla sınıf gecemeyecek.

Bakan Selçuk, “Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. İnşallah herşey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

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