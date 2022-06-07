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Eğitim Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? 12. sınıflara devamsızlıktan kalma var mı?
Eğitim

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? 12. sınıflara devamsızlıktan kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sınavına ilişkin iptal edilen sorunun olmadığını açıklandı. Bakan Özer, devamsızlıktan sınıfta kalma olup olmayacağına ilişkin öğrencilerin merak ettiği soruya da cevap verdi. Peki bu sene devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? 12. sınıflara devamsızlıktan kalma var mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:04:00 - 2022-06-07 11:05:42
Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? 12. sınıflara devamsızlıktan kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" açıklamasında bulundu. Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi. Bakan Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacağını okullar ise 16 Haziran 2023'te kapanacağını açıkladı.

 

 

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