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Eğitim Devamsız öğrencilere sorumluluk sınavı
Eğitim

Devamsız öğrencilere sorumluluk sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı, derslerinde başarısız olan, okula devam edemeyen ve birinci dönem notu bulunan 12’nci sınıf öğrencilerine, 17 Haziran’a kadar yapılacak sınavla ikinci dönem notu verilmesine olanak tanıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 22:16:00 -
Devamsız öğrencilere sorumluluk sınavı

Lise öğrencilerinden kronik rahatsızlığını raporla belgelendirenler ile özel eğitim ihtiyacı olanlar, velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacak. 12’nci sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri halinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrenciler, tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınabilecek. Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran’a kadar planlanabilecek.

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