DEVA’lı ismin ‘ikiyüzlü’ tavrı ‘pes’ dedirtti: Hem mağduru oynadı ve hem de mağduriyeti yok eden AK Parti’ye çaktı!

Tesettürlü olduğu gerekçesiyle 28 Şubat sürecinde eğitim hakkının elinden alındığını söyleyen DEVA’lı Elif Esen, eşitsizliği ortadan kaldıran AK Parti’yi ise hedef tahtasına koymayı ihmal etmedi.

“Tesettürlü kadınlar okula alınmadığı için eğitim hayatına dönemedim”

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, bir internet haber sitesine konuştu. Kendisiyle çelişen açıklamalarda bulunan Elif Esen, “Akademik kariyer için yüksek lisans yapmaya karar verdim fakat 28 Şubat’ı yaşadım. Tesettürlü kadınlar okula alınmadığı için eğitim hayatına dönemedim. Hayallerimden koptum ve umudum kırıldı. İş hayatında da eğitim hayatında da yer almak mümkün olmadı. Tesettür o dönem hep bir sorun oldu.” dedi.

Eşitsizliği gideren AK Parti'yi hedef aldı

Yaptığı açıklamalarla “siyaset cahili” olduğunu ortaya koyan Elif Esen, şu sözlerle AK Parti’yi hedef aldı:

“Siyasetle hiç ilgim yokken, hak mücadelesi için siyasete girdim. AKP’ye dahil oldum. Toplumsal sorunların çözümleri için uygun bir alan olduğunu düşündüm. Kadın kollarında Anadolu yakası bölge başkanı ve il başkan yardımcısı oldum. 2008 yıllarında AKP içinde liyakatsizlikler başladı. Amaçlarının değişmeye başladığını gördüm ve AKP’ ye olan inancımı yitirmeye başladım. Huzursuz olmaya başladım ve KADEM’e geçtim fakat birkaç yıl içinde aynı liyakatsizlik döngüsü KADEM’ de oluşmaya başladı. AKP ile olan bağımı nepotizm ve liyakatsizlik gördüğüm için kopardım.” iddiasında bulundu.

İstanbul Sözleşmesi’ni savundu: Uygulanmalıdır!

“Din siyasi bir araç olarak kullanılıyor” diyen Elif Esen, ‘sapkınların savunuculuğunu’ yapan İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline de karşı çıktı. 6284 sayılı yasa dahil olmak üzere birçok kanuni düzenleme yürürlükte iken İstanbul Sözleşmesi’ni ‘kurtarıcı’ olarak gören Elif Esen, “İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır. Kadınlar planlı vahşetlerin kurbanı oluyor. Kadınlar başvuru yaptığı mercilerde anlaşılmıyor.” iddiasında bulundu.