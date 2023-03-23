  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEVA'lı Ekmen HDP haberini duyunca sevincinden çoştu
Gündem

DEVA'lı Ekmen HDP haberini duyunca sevincinden çoştu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 02:29:00 -

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Karar TV'de canlı yayın sırasında aldığı HDP haberi ile sevindi.

6'lı masanın gizli ortağı HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıkladığı sırada canlı yayında olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sevincini gizleyemedi.

Ortaklık kanıtlandı

6'lı masa defalarca HDP ile bir anlaşmamız ortaklığımız yok dese de eylemleriyle açıkça HDP ile birlikte yol yürüdüklerini kanıtladı. HDP'nin aday çıkarmaması da bunun en önemli kanıtlarından biri.

HDP'den kurnazlık! Kararlarını açıkladılar
HDP'den kurnazlık! Kararlarını açıkladılar

Siyaset

HDP'den kurnazlık! Kararlarını açıkladılar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin kanalında HDP şov! 'Birlikte başaracağız'
CHP'nin kanalında HDP şov! 'Birlikte başaracağız'

Gündem

CHP'nin kanalında HDP şov! 'Birlikte başaracağız'

HDP'de görüntü var ses yok! Pazarlık içinde pazarlık mı İP korkusu mu?
HDP'de görüntü var ses yok! Pazarlık içinde pazarlık mı İP korkusu mu?

Siyaset

HDP'de görüntü var ses yok! Pazarlık içinde pazarlık mı İP korkusu mu?

Cumhurbaşakanı Erdoğan'dan HDP açıklaması! Akşener'in sözünü hatırlattı
Cumhurbaşakanı Erdoğan'dan HDP açıklaması! Akşener'in sözünü hatırlattı

Gündem

Cumhurbaşakanı Erdoğan'dan HDP açıklaması! Akşener'in sözünü hatırlattı

Akşener HDP sözünü böyle yedi! Ağıralioğlu'na gönderme mi?
Akşener HDP sözünü böyle yedi! Ağıralioğlu'na gönderme mi?

Siyaset

Akşener HDP sözünü böyle yedi! Ağıralioğlu'na gönderme mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23