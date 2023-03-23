DEVA'lı Ekmen HDP haberini duyunca sevincinden çoştu
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Karar TV'de canlı yayın sırasında aldığı HDP haberi ile sevindi.
6'lı masanın gizli ortağı HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi kararını açıkladığı sırada canlı yayında olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sevincini gizleyemedi.
Ortaklık kanıtlandı
6'lı masa defalarca HDP ile bir anlaşmamız ortaklığımız yok dese de eylemleriyle açıkça HDP ile birlikte yol yürüdüklerini kanıtladı. HDP'nin aday çıkarmaması da bunun en önemli kanıtlarından biri.
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