DEVA'dan sürpriz çıkış: Kazandık

Yerel seçimlerde tüm Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre sürpriz sonuçlar çıkmaya devam ediyor. O illerden birisi de Adıyaman. Merkez'de CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yarışı yüzde 48 ile önde götürüyor. Bir sürpriz de Adıyaman'ın önemli ilçelerinden biri olan Çelikhan'dan geldi. DEVA Partisi Çelikhan Belediye Başkan adayı Mahmut Şahin, kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin belediye başkanı seçildi. Böylelikle DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı.

Deva Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnşallah Çelikhan ilçemize DEVA belediyeciliğini halka buluşturacağız. DEVA ailesine ve Mahmut Şahin başkanımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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