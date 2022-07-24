DEVA ve Gelecek Partisi birbirine girdi! 6'lı masada kılıçlar çekildi

Türkiye, 2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken 6'lı masadan çıkacak olan aday ise kafalarda soru işareti olarak belirsizliğini koruyor. Bir taraftan da altılı masa içerisinde "ittifak içerisinde bir ittifak" belirsizliği söz konusu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, aylar önce katıldığı bir programda "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Gelecek Partisinin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürmekti

"O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu"

Babacan ise bu soruya, "Altılı masada hiç konuşmadık. Sayın Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

"Hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir"

Babacan'ın bu açıklamaları üzerine Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, sosyal medya hesabından ağır ifadeler kullandı. Paylaşımında Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

Gelecek Partisinin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler: En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürmekti.

Kılıçdaroğlu açıklama yapmıştı

Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle başlayan 'üçüncü ittifak' tartışmasıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Saygı duyacağız" demişti.