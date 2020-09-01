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Siyaset DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok
Siyaset

DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başdanışmanı Hasan Karal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:33:00 - 2020-09-01 16:39:49
DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok

AK Parti’den ayrılarak yeni parti kuran DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün fikir danıştığı isimlerden biri olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen Abdullah Gül’ün önümüzdeki seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşuluyor.

DEVA Partisi’nden Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin bir açıklama geldi.

DEVA Partisi başdanışmanı Hasan Karal, TV5’te Abdullah Gül’ü destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin gelen bir soruyu yanıtladı.

Hasan Karal, açıklamasında cumhurbaşkanlığı için üstü kapalı Ali Babacan’ı işaret etti

Karal, partilerin kendi genel başkanlarının en potansiyel cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek, ‘Çünkü partiler ülkeyi yönetmek için kurulur. Burada kararı partiler ve liderleri verecek’ dedi.

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