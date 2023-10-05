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Gündem DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi!
Gündem

DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 21:58:00 - 2023-10-05 22:14:07
DEVA Partisi'nde toplu istifa depremi!

Ali Babacan yönetimindeki DEVA Partisi'nde toplu istifa şoku yaşandı.

DEVA Partisi'nde Şırnak İl Başkanlığı ve Silopi İlçe Başkanlığı tüm yönetim kurulu ile birlikte istifa etti.

Şırnak İl Başkanı Guhdar Zeyrek ve Silopi İlçe Başkanı Temir Sarboğa, DEVA Partisi'nden yönetim kurulu olarak toplu istifa ettiklerini duyurdu.

İlke ve kuruluş değerlerinden uzaklaştı!

İstifa gerekçelerini, DEVA Partisi'nin ilke ve kuruluş değerlerinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa dilekçilerinde, "3 yıla aşkın şehrimize ve ülkemize hizmet etmek amacıyla şahsım ile beraber büyük emek ve fedakarlıklar gösteren değerli yol arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibari ile il Yönetimi, Merkez ilçe Yönetimi ve Silopi ilçe Başkanlığı yönetimi olarak DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız" denildi.

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