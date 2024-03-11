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Siyaset DEVA Partisi'nde Muğla depremi!
Siyaset

DEVA Partisi'nde Muğla depremi!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 16:59:00 - 2024-03-11 16:59:35
DEVA Partisi'nde Muğla depremi!

DEVA Partisi Muğla İl Başkanı Emrah Çay, partisine tepki gösterdiği açıklamasında istifa ettiğini duyurdu.

Çay, genel seçimlerdeki durumun beklentileri karşılamadığını belirterek bu nedenle birçok üyenin ve kadronun kaybedildiğini söyledi.

Çay, yerel seçim sürecinde de sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, "Gelinen noktada yerel seçimlerde istenen ya da beklenen sonuçların alınamayacağı aşikâr olmasına rağmen, aday belirlemede yapılan hataların da göz önünde bulundurduğumda, ortaya çıkan görüntünün hiç de hoş olmadığını üzülerek seyretmekteyim." dedi.

Emrah Çay şöyle devam etti:

"Bir siyasi yapıda hiyerarşi, istişare, ahde, vefa, nezaket, olmazsa olmazlardandır. Olmayan bir yapıda olmam mümkün değildir. Arzu ettiğim siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.”

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