  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu:

"Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:57:10 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

DEVA Partisi Kırşehir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katılmak için kente gelen Babacan, Ahi Evan Veli'nin türbesini ziyaret ettikten sonra esnafla buluştu.

Daha sonra kongrenin yapılacağı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Ahilerin memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kırşehir'in sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini ifade eden Babacan, DEVA Partisi'nin iktidarıyla kenti daha iyi yerlere getireceklerini savundu.

Her alanda güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirten Babacan, "En az 10 Bakanlar Kurulu çıkaracak, ülkeyi çok iyi idare edecek güçlü bir kadromuz var. Bu bizim için çok iyi bir mutluluk. Kurucularımız ve teşkilatlarımızla binlerce kişilik büyük bir aile olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin demokrasi ve atılıma şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde partilerini kurduklarını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Kırşehir'den Van'a, Ardahan'dan Muğla'ya kadar geniş kesimlerin bize çağrısıyla partimizi kurduk. Temeline demokrasi, eşitlik özgürlük gibi değerleri koyduk. Devlet yönetiminde hangi ilkeleri benimsiyorsak partimizde de bu ilkelere uymak zorundayız. Biz ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz. İşine gelmediğinde ilkelerini çöpe atanlardan olmayacağız. Önce kendi kapımızın önünü temiz tutacağız. Adaletten, eşitlikten, şeffaflıktan şaşmayacağız. Her an hesap vermeye hazır olacağız. Bu nedenle partimizin tüzüğünün yanında bir de Etik İlkeler ve Değerler Yönetmeliği yayınladık. Türkiye'de çok az partinin yayınlanmış yazılı etik ve ilkeler belgesi vardır."

Gazi Meclisi yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka tesis edeceğiz. Söz veriyoruz, biz şeffaf olacağız, israfa asla göz yummayacağız. Bu milletin alın teriyle kazandığı ve vergi olarak ödediği her kuruşun hesabını harcarken vatandaşımıza vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!
Gündem

‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!

Milliyetçilik sloganlarıyla yola çıktıktan sonra içine düştüğü kimlik bunalımından çıkamayan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, şimdi de..
Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar
Dünya

Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden, son kez TV ekranında karşı k..
Resmen kabul edildi! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Ekonomi

Resmen kabul edildi! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi ka..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay