  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail polisi Şeyh Hatib'i gözaltına aldı
O ülkede maske zorunluluğu kalkıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı
Siyaset DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'ihanet' itirafının ardından köşeye sıkıştı!
Siyaset

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'ihanet' itirafının ardından köşeye sıkıştı!

AK Parti ile yol yürüdüğü sırada muhalefetle anlaşmaya gittiğini itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'ihanet' itirafıyla düşen kredisini toparlamaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:57:00 - 2021-05-14 19:06:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme bomba gibi düşen ‘ihanet’ itirafının ardından düşen kredisini toparlamaya çalışıyor.

Ali Babacan'dan AK Parti'ye 'ihanet' itirafı

Ali Babacan katıldığı televizyon programında 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti. Gül için görüşmelerin göbeğinde olduğunu söyleyen Babacan, CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu belirtti.

AK Parti ile yol yürüdüğü sırada ‘siyasi münafıklık’ yaparak muhalefet ile anlaşmaya giden Ali Babacan, birçok kesim tarafından tepki aldı. Babacan’ıın itirafı ‘iki yüzlülük, ihanet, takiyye’ şeklinde değerlendirildi.

'İhanet itirafı' ile köşeye sıkıştı

Canlı yayın esnasında bir anlık gaflete düşerek ‘ihaneti’ni itiraf eden Babacan, seçmen gözündeki kredisini de yitirdi. Köşeye sıkışan Babacan, içine düştüğü durumu düzeltmek için, sosyal medyada yayınladığı videoda 2 dakika 17 saniyelik bir açıklamada tam 6 yerde montaja giderek değişiklik yaptı.

Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!
Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!

Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!

Siyasi ikiyüzlülüğün bu kadarı... Ali Babacan'dan sonra ve Ahmet Davutoğlu'nun imzası da ifşa oldu!
Siyasi ikiyüzlülüğün bu kadarı... Ali Babacan'dan sonra ve Ahmet Davutoğlu'nun imzası da ifşa oldu!

Siyaset

Siyasi ikiyüzlülüğün bu kadarı... Ali Babacan'dan sonra ve Ahmet Davutoğlu'nun imzası da ifşa oldu!

Ali Babacan'ın ihanet itirafına bomba yorum!
Ali Babacan'ın ihanet itirafına bomba yorum! "Babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım"

Siyaset

Ali Babacan'ın ihanet itirafına bomba yorum! "Babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım"

AK Parti'den Ali Babacan'a tepki: Abdullah Gül’ü pazarlamaya çıkarması...
AK Parti'den Ali Babacan'a tepki: Abdullah Gül’ü pazarlamaya çıkarması...

Siyaset

AK Parti'den Ali Babacan'a tepki: Abdullah Gül’ü pazarlamaya çıkarması...

İkiyüzlülüğü itiraf etmişti! Ali Babacan'la ilgili yeni detay
İkiyüzlülüğü itiraf etmişti! Ali Babacan'la ilgili yeni detay

Gündem

İkiyüzlülüğü itiraf etmişti! Ali Babacan'la ilgili yeni detay

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Gündem

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Ali Babacan'ın itirafı sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Ali Babacan'ın itirafı sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Gündem

Ali Babacan'ın itirafı sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Gündem

Tam kapanmadan sonra Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sona yaklaşılırken Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu..
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Terörist İsrail'in savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerindeki farklı yerlere biz dizi hava saldırısı gerçekleşti..
Gündem

"Gazze'ye girdik" demişlerdi! İsrail geri adım attı

Dün gece işgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye girdiği duyurulmuştu. İsrail ordu sözcülüğü yaptığı son açıklamada "Gazze'ye girildiği"ni yinele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay