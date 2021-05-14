DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'ihanet' itirafının ardından köşeye sıkıştı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme bomba gibi düşen ‘ihanet’ itirafının ardından düşen kredisini toparlamaya çalışıyor.

Ali Babacan'dan AK Parti'ye 'ihanet' itirafı

Ali Babacan katıldığı televizyon programında 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti. Gül için görüşmelerin göbeğinde olduğunu söyleyen Babacan, CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu belirtti.

AK Parti ile yol yürüdüğü sırada ‘siyasi münafıklık’ yaparak muhalefet ile anlaşmaya giden Ali Babacan, birçok kesim tarafından tepki aldı. Babacan’ıın itirafı ‘iki yüzlülük, ihanet, takiyye’ şeklinde değerlendirildi.

'İhanet itirafı' ile köşeye sıkıştı

Canlı yayın esnasında bir anlık gaflete düşerek ‘ihaneti’ni itiraf eden Babacan, seçmen gözündeki kredisini de yitirdi. Köşeye sıkışan Babacan, içine düştüğü durumu düzeltmek için, sosyal medyada yayınladığı videoda 2 dakika 17 saniyelik bir açıklamada tam 6 yerde montaja giderek değişiklik yaptı.