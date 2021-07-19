DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti

Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek için muhaliflerin gazına gelen Ali Babacan, DEVA Partisi'ni kurdu.

Seçime girmeden dağılma sürecine girdi

Seçime girmeden dağılma sürecine giren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa ettiğini açıkladı. Ali Rıza Babaoğlan, istifasını yazılı açıklama ile duyurdu.

Babaoğlan, ilişkin yaptığı açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi’nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

Babaoğlan, DEVA'nın kuruluşunda görev almıştı. Partide Hakla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Babaoğlan'ın Nisan ayında istifa ettiği ancak bunun Genel Başkan Ali Babacan tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.

Daha önce de DEVA Partisi'nin Kayseri İl Başkanı Begüm Başmısırlı, Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici istifa etmişti.