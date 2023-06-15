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Gündem DEVA Partili Metin Gürcan'a hapis şoku! Casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu...
Gündem

DEVA Partili Metin Gürcan'a hapis şoku! Casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu...

Yeniakit Publisher
2023-06-15 16:33:00 -
DEVA Partili Metin Gürcan'a hapis şoku! Casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu...

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 'Kamu güvenliği' gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını iddia eden Gürcan, emekli bir subay olarak, Türkiye'nin aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını savundu. Soruşturma aşamasında 7 ay tutuklu kaldığını belirten Gürcan, beraatini istedi.

Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı.

Buna göre, eylemlerinin, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.
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İddianamede Gürcan'ın para karşılığında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

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