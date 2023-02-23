DEVA Partili isim trafik kazası geçirdi
DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada yaralandı.
DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bekir Kırar idaresindeki 20 BK 119 plakalı otomobil, Ali Aygören Bulvarı'nda beton bariyerlere çarptı.
Yaralanan Kırar, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kırar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.