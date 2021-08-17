DEVA Partili başkan istifa etti: Her geçen gün partimiz kan kaybediyor

DEVA Partisi'nde istifalar peş peşe geliyor. Seçime bile girmeden dökülen DEVA Partisi'nin Ordu Altınordu İlçe Başkanı Yavuz Savaşkan "Ordu'da partimiz adına istikrarlaşma yok. Her geçen gün olumsuzluklar neticesinde partimiz kan kaybediyor." diyerek istifa etti.

Ordu’da DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı Yavuz Savaşkan görevinden istifa etti. Her geçen gün olumsuzluklar neticesinde partinin kan kaybettiğini söyleyen Savaşkan, istifa dilekçesinde şu açıklamaları yaptı:

Demokrasi ve Atılım Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı görevinden, Ordu ilinde partimiz adına istikrarlaşma olmuyor. Şahsım ve yönetim olarak sorunları çözme noktasında çok uğraş ve çaba harcamamıza rağmen olumlu bir netice alamadık. Buna istinaden istifa ediyorum.