Deva Hastanesi "Meme Kliniği" açıldı

Gaziantep Özel Deva Hastanesi’ndeki Meme Kliniğinin açılışı AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Gaziantep Özel Deva Hastanesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde meme kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak maksadıyla bünyesinde oluşturduğu Meme Kliniğinin açılışını gerçekleştirdi. Özel Deva Hastanesi’nde yapılan açılışa AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Deva Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ile birlikte doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü. Ben vesileyle bu kliniğimizin açılışında bulunmaktayız. Bu konuya çok ciddi önem verilmiş durumda. Biz de bu konuya ciddi şekilde önem veriyoruz. Çünkü dünyada kadınlar için en büyük problemlerden bir tanesi meme kanseridir. Bunun erken teşhis ve tedavisi ve bu sürecin yönetilmesi gerek fiziksel anlamda gerekli psikolojik anlamda çok önemlidir. Kliniğin açılışında ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burayı teşhis ve tedavi sürecinin hızlanması yönünde önemli bir adım olarak görüyorum. Tüm kadınların karşı karşıya kalabileceği ve belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması gereken böyle bir konuda şehrimize ve kadınlarımıza böyle bir hizmet sunduğu için Deva Hastanesi’ne teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Deva Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu ise, "Ben öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Dünyadaki her sekiz kadından bir tanesi meme kanserine yakalanıyor. Bu durum ciddi manada ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Erken teşhisle bu ölümlerin önüne geçmek mümkün. Yani bu tür durumlarda ihmal öldürüyor o yüzden erken teşhisin yapılmaması, taramaların olmaması ölüme götürebiliyor. Biz de bu konuya dikkat çekmek üzere bir konsept oluşturduk. Bu nedenle bu hastalığa yakalandığında erken teşhisle insanlarımız hayatta kalsın, hayatı kurtulsun istiyoruz. O yüzden bu kliniği faaliyete geçirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ve açıklamaların ardından yapılan kurdele kesimiyle Meme Kliniğinin açılışı gerçekleştirildi.